На 12 рязанских улицах 2 апреля отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На 12 рязанских улицах во вторник, 2 апреля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 15:00 воды не будет в доме № 52 корпус 2 по Касимовскому шоссе.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: