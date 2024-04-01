На 12 рязанских улицах 2 апреля отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
На 12 рязанских улицах во вторник, 2 апреля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
С 9:00 до 15:00 воды не будет в доме № 52 корпус 2 по Касимовскому шоссе.
С 9:30 до 17:00 — по адресам:
- 1-й Пионерский переулок, дома №№ 1, 1а;
- 1-й Вокзальный проезд (1-я Безбожная) (частный сектор);
- 2-й Вокзальный проезд (2-я Безбожная) (частный сектор);
- улица Вокзальная, дома №№ 26а (вокзал «Рязань-1»), 26—44 (четная сторона), 61 корпус 1, 89 (½ дома), 91;
- Коммунистический переулок (частный сектор);
- Комсомольский переулок (частный сектор);
- Малое шоссе (частный сектор);
- Первомайский проспект, дома №№ 70/1, 72;
- улица Ломоносова, дома №№ 1, 3, 5, 9;
- улица Матросова, дома №№ 2а, 2б, 3, 5/7;
- улица Халтурина, дома №№ 1/1, 1а, 1б, 2, 2а (МБДОУ Детский сад № 78), 3, 3а, 4, 5а, 7 (МБДОУ Детский сад № 77).