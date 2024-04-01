Молодые специалисты РНПК продемонстрировали идеи на научной конференции

Рязанская перерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») наградила победителей и призеров XXIII региональной научно-технической конференции.

В мероприятии участвовали 49 сотрудников предприятия, они представили 40 собственных разработок. Конференция проходила по шести направлениям: «Технология и оборудование нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика. Энергоэффективность», «Промышленная безопасность, охрана труда», «Экономика, финансы», «Информационные технологии и автоматизация производств», «Труд, юриспруденция, персонал».

Церемонию награждения открыл заместитель главного инженера по технологическим процессам АО «РНПК» Григорий Грязнов. Он отметил, что многие из озвученных проектов заслуживают внимания и достойны выйти на защиту на следующем этапе. «Некоторые представленные темы имеют высокий уровень, просчитан экономический эффект и, возможно, после небольшой доработки ряд из них можно будет применить на практике. Но, в целом, все молодцы, радует, что вы неравнодушные и имеете свой взгляд на многие вещи», — отметил Грязнов.

С завершением конференции поздравил главный механик предприятия Александр Никифоров. «Желаю не отчаиваться тем, кто сегодня не вошел в призеры. Пробуйте себя еще раз — у вас обязательно все получится. А тем, кто победил, не считать, что это ваш предел, продолжать совершенствоваться и двигаться дальше», — напутствовал Никифоров.

Конференция проходила в течение двух дней. За семь минут участники должны были изложить суть разработки и убедить жюри в ее эффективности. Пять минут у специалистов было на ответы на вопросы.

В секции «Промышленная энергетика и энергоэффективность» победил оператор технологических установок установки низкотемпературной изомеризации Артем Леонов. В своем проекте он предложил установить дополнительный теплообменный аппарат на реакторном блоке изомеризации установки низкотемпературной изомеризации. «Произведенные мною расчеты позволяют снизить нагрузку на аппараты воздушного охлаждения, а в зимнее время года и вовсе отключить их из работы и экономить электроэнергию. Кроме того, монтаж оборудования улучшит конденсацию нефтепродуктов, что приведет к снижение технологических потерь», — рассказал Леонов.

Лучшим в секции «Технология и оборудование нефтегазопереработки» стал ведущий инженер отдела инженерного моделирования Сергей Конюхов. «Реализация моего проекта по модернизации технологической схемы установки 12/1 позволит увеличить объем выработки товарных бензинов», — поделился идеей специалист.

Победители номинаций отправятся на следующий этап конференции — кустовой НТК НК «Роснефть». Их, а также призеров и научных руководителей, отметят премиями. Эффективные работы могут внедрить на предприятии.

Научно-техническая конференция — уникальная площадка для молодых сотрудников и возможность заявить о себе. Мероприятия способствуют вовлечению работников предприятия в исследовательскую и проектную деятельность, развитию профессиональных компетенций, выявлению молодежи с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.