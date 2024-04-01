Мэр Харькова Терехов: энергетическая инфраструктура города почти разрушена

Уничтожены практически все трансформаторные подстанции.

Энергетическая инфраструктура Харькова почти полностью разрушена. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет РЕН.ТВ.

По его словам, на ее восстановление понадобится очень много времени, а ситуация тяжелая.

Терехов отметил, что речь идет не только о разрушении критически важной, но и частной энергетической инфраструктуры.

В Харькове уничтожены практически все трансформаторные подстанции.