Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, в отдельных районах усиление южного ветра порывами 12-15 метров в секунду.