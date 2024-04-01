Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, в отдельных районах усиление южного ветра порывами 12-15 метров в секунду.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, в отдельных районах усиление южного ветра порывами 12-15 метров в секунду.