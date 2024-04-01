Четверых мужчин из Рязанской области осудят за серию разбойных нападений

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Четверых мужчин из Рязанской области осудят за серию разбойных нападений. Об этом сообщило региональное УМВД.

В феврале 2023 года в полицию обратилась пожилая жительница деревни Павелково Михайловского района. Она рассказала, что ночью в ее дом ворвались четверо неизвестных. Угрожая насилием, они потребовали отдать им все ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь, она отдала мужчинам все сбережения — 229 тысяч рублей. Нападавшие скрылись.

В течение нескольких дней со схожим заявлением обратились еще две женщины. В селе Лубонос Шиловского района четверо человек под угрозой применения насилия похитили у хозяйки дома смартфон стоимостью 12 тысяч рублей и шесть тысяч рублей наличными. В соседнем доме злоумышленники забрали у женщины 31 тысячу рублей, которые она отдала, опасаясь за жизнь.

Оперативники задержали всех четырех мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, причастных к разбойным нападениям.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Проведены следственные и иные действия, направленные на установление обстоятельств.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суде.