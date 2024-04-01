Baza: бывший начальник рязанского управления МЧС угнал пожарный автомобиль

Инцидент произошел в пятницу, 29 марта.

Telegram-канал Baza сообщил, что бывший начальник рязанского управления МЧС Сергей Филиппов угнал пожарный автомобиль, чтобы «проучить» сотрудников части.

Инцидент произошел в пятницу, 29 марта.

По информации источника, Филиппов, сейчас занимающий пост главы управления МЧС по Ростовской области, приехал в одну из местных частей с проверкой. По его словам, рядом с частью стоял пожарный автомобиль без охраны и с ключами внутри.

«Вот, приехали в пожарную часть Новошахтинска, никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали», — сказал на видео Филиппов.

В части идут разбирательства. На данный момент никто из сотрудников пока не уволен. В пожарной части усилена охрана.