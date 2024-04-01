«112»: диспетчер переезда, на котором поезд сбил автобус, был пьян

Диспетчер переезда, на котором поезд сбил автобус, был пьян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где произошло крупное ДТП с поездом и автобусом, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.

По последним данным, в результате инцидента погибли 7 человек.