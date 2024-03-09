Во Владивостоке при пожаре погибла оставшаяся без взрослых девочка

Во Владивостоке оставленная без присмотра трехлетняя девочка погибла во время пожара в квартире многоэтажки. Трагедия произошла днем в субботу, 9 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Во Владивостоке оставленная без присмотра трехлетняя девочка погибла во время пожара в квартире многоэтажки. Трагедия произошла днем в субботу, 9 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Загорелись бытовая техника и мебель. Внутри обнаружили ребенка без сознания, взрослых в помещении не было.

Спасатели провели реанимационные действия и передали девочку прибывшим медикам, но они констатировали смерть ребенка.

Площадь пожара составила 4 кв. м. В тушении участвовали 23 человека.