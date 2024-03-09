Во Владимире в больнице скончалась беременная женщина

Следователи изъяли документацию, проводят опросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В медицинском учреждении Владимира умерла беременная женщина. Следователи организовали проверку, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СКР.

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изъяли документацию, проводят опросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.