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Во Владимире в больнице скончалась беременная женщина
Следователи изъяли документацию, проводят опросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В медицинском учреждении Владимира умерла беременная женщина. Следователи организовали проверку, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СКР.

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изъяли документацию, проводят опросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.