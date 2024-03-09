В Рязани пройдут областные соревнования по фигурному катанию «Звездный лед»
В них примут участие спортсмены из нескольких регионов. Всего на лед выйдут более 100 фигуристов в возрасте от 8 до 17 лет.
В Рязани во дворце спорта «Олимпийский» 11-12 марта пройдут областные соревнования по фигурному катанию «Звездный лед».
В них примут участие спортсмены из нескольких регионов. Всего на лед выйдут более 100 фигуристов в возрасте от 8 до 17 лет.
По итогам турнира будет сформирована сборная Рязанской области, которая поучаствует в межрегиональных соревнованиях 2024 года.
Победителям и призерам вручат грамоты, медали и памятные призы.
Начало соревнований: 11 марта — 9:00, 12 марта — 8:30.
Вход свободный.
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