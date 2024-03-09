В Рязани пройдут областные соревнования по фигурному катанию «Звездный лед»

В них примут участие спортсмены из нескольких регионов. Всего на лед выйдут более 100 фигуристов в возрасте от 8 до 17 лет.

В Рязани во дворце спорта «Олимпийский» 11-12 марта пройдут областные соревнования по фигурному катанию «Звездный лед».

В них примут участие спортсмены из нескольких регионов. Всего на лед выйдут более 100 фигуристов в возрасте от 8 до 17 лет.

По итогам турнира будет сформирована сборная Рязанской области, которая поучаствует в межрегиональных соревнованиях 2024 года.

Победителям и призерам вручат грамоты, медали и памятные призы.

Начало соревнований: 11 марта — 9:00, 12 марта — 8:30.

Вход свободный.

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