В Люберцах во время стрельбы в кафе пострадали пять человек
Пять человек пострадали вечером в пятницу, 8 марта, в результате стрельбы в Люберцах. Об этом сообщили в МВД по Московской области.
Пять человек пострадали вечером в пятницу, 8 марта, в результате стрельбы в Люберцах. Об этом сообщили в МВД по Московской области.
Инцидент произошел в кафе на Комсомольском проспекте. Установлено, что конфликт произошел между двумя группами, участники одной из них открыли стрельбу против второй компании.
Пятерых пострадавших госпитализировали.
Правоохранители устанавливают и разыскивают всех причастных к конфликту. Возбуждено дело о хулиганстве.