В Курске обломки дрона повредили крышу поликлиники, людей эвакуировали

По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Курске в субботу, 9 марта, обломки беспилотника ВСУ рухнули на крышу поликлиники. По предварительным данным, пострадавших нет. Об инциденте сообщил губернатор Роман Старовойт.

Обломки сбитого украинского дрона упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной улице, повреждены 22 кв. м кровли. Из-за угрозы взрыва пациентов из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой и санавиацией эвакуировали в другие больницы, персонал и других пациентов перевели в безопасное место.

Фото: Baza