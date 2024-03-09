В Китае заявили, что появления «болезни Х» избежать будет сложно

Важнейшими характеристиками потенциальной «болезни Х» являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует.

В Китае заявили, что возникновение нового потенциального заболевания предотвратить сложно. Об эпидемии «болезнь Х» шла речь на пресс-конференции в субботу, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Слова главы госуправления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна приводит китайское издание « Пэнпай ».

"Хотя возникновение «болезни X» трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться с ней", — заявил Ван Хэшэн.

По его словам, важнейшими характеристиками потенциальной «болезни Х» являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, а предсказать место и время возникновения нового патогена сложно.

Хэшэн добавил, что риск пандемии, вызванной «болезнью X», продолжает возрастать из-за ускорения глобального потепления, расширения масштабов деятельности человека и учащения межвидовой передачи возбудителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин «болезнь Х» существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.