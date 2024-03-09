В Башкирии похоронили бойца рязанского полка ВДВ Руслана Рахметова

В ноябре 2023 года Руслан Рахметов заключил контракт на военную службу. Он выполнял боевые задачи в рядах Рязанского ВДВ.

В субботу, 9 марта, в башкирском селе Богданово похоронили участника СВО Руслана Рахметова. Он воевал в составе Рязанского десантного полка. Об этом сообщил глава администрации Балтачевского района Республики Башкортостан Ильгиз Субушев.

Торжественная церемония прощания с добровольцем прошла возле родного дома бойца.

В ноябре 2023 года Руслан Рахметов заключил контракт на военную службу. Он выполнял боевые задачи в рядах Рязанского ВДВ.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Базарбаевич награжден государственной наградой — орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении Субушева.