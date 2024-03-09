Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi с украинским лозунгом
Молодому человеку назначили административный арест на десять суток, также сотрудники правоохранительных органов конфисковали роутер.
Студента Московского государственного университета имени Ломоносова арестовали на десять суток за название сети Wi-Fi. Это следует из
Уточняется, что молодой человек назвал свою сеть Wi-Fi «пропагандистским лозунгом украинских националистов». К сети мог получить доступ неограниченный круг лиц.
Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Молодому человеку назначили административный арест на десять суток, также сотрудники правоохранительных органов конфисковали роутер.