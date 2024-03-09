Рязанское кафе уличили в хамстве клиентам в интернете

Рязанское кафе «Добрые пельмешки» хамит посетителям в ответ на критику в отзывах. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Рязанское кафе «Добрые пельмешки» хамит посетителям в ответ на критику в отзывах. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

«Рязанское кафе „Добрые пельмешки“ устроило в отзывах адскую битву с посетителями. Владелец, который не может вынести критики, оскорбляет клиентов и угрожает им расправой», — сообщается в посте.

На скриншотах можно прочитать ответы клиентам от лица заведения. Посетителей оскорбляют, им хамят и даже угрожают.