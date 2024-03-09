Под Екатеринбургом две женщины погибли в ДТП с фургоном

В субботу, 9 марта, два человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легковушки и фургона на трассе под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В субботу, 9 марта, два человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легковушки и фургона на трассе под Екатеринбургом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла около 6:00 на 50-м километре дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Peugeot выехала на встречную полосу и врезалась в фургон Fiat.

Погибли водитель и пассажир Peugeot, обе женщины. Водитель и два пассажира Fiat госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Правоохранители устанавливают личности погибших.