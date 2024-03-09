Над Ростовской областью за ночь сбили 41 украинский беспилотник

Ночью в субботу, 9 марта, средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Ночью в субботу, 9 марта, средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. По предварительным данным, погибших нет, пострадал сотрудник МЧС. Также губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов на подлете к Морозовску.

По словам местных жителей, взрывы в небе в Таганроге слышали около часа. Очевидцы насчитали более 20 атак, сообщает Shot.