На Солнце произошла сильная вспышка
Явление зарегистрировали ночью в субботу, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
На Солнце произошла сильная вспышка высокого класса М продолжительностью 13 минут. Явление зарегистрировали ночью в субботу, 9 марта, сообщает
По данным Гелиогеофизической службы ИПГ, 9 марта в 00:26 в рентгеновском диапазоне была «зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут».
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.