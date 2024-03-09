На Солнце произошла сильная вспышка

Явление зарегистрировали ночью в субботу, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

На Солнце произошла сильная вспышка высокого класса М продолжительностью 13 минут. Явление зарегистрировали ночью в субботу, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По данным Гелиогеофизической службы ИПГ, 9 марта в 00:26 в рентгеновском диапазоне была «зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут».

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.