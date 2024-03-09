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МЧС предупредило рязанцев об опасности выхода на весенний лед
Также родителей призвали запретить детям гулять по льду и не оставлять ребенка одного вблизи водоемов.

Инспекторы ГИМС МЧС предупредили рязанцев об опасности выхода на весенний лед.

«Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Воздержитесь от выхода на водоемы в этот период», — сообщается в телеграм-канале МЧС Рязанской области.

Также родителей призвали запретить детям гулять по льду и не оставлять ребенка одного вблизи водоемов.

Сотрудники МЧС увеличили количество профилактических рейдов.