МЧС предупредило рязанцев об опасности выхода на весенний лед
Также родителей призвали запретить детям гулять по льду и не оставлять ребенка одного вблизи водоемов.
Инспекторы ГИМС МЧС предупредили рязанцев об опасности выхода на весенний лед.
«Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Воздержитесь от выхода на водоемы в этот период», — сообщается в телеграм-канале МЧС Рязанской области.
Также родителей призвали запретить детям гулять по льду и не оставлять ребенка одного вблизи водоемов.
Сотрудники МЧС увеличили количество профилактических рейдов.