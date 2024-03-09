Губернатор Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшего из-за атаки дронов

Мужчина получил множественные ранения в результате атаки трех дронов ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, который получил множественные ранения в результате атаки трех дронов ВСУ в селе Рождественка Грайворонского округа. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Состоянию пострадавшего, по заключению врачей, ничего не угрожает.

«Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью», — сообщается в посте.