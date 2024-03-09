Госавтоинспекторы провели акцию «Цветы для автоледи» в Шацком районе

В Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции Шацкого района вместе с представителями общественности поздравили женщин-водителей.

В Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции Шацкого района вместе с представителями общественности поздравили женщин-водителей. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Сотрудники останавливали автомобили, за рулем которых были женщины, и поздравляли их с цветами, а также напоминали им о необходимости соблюдения правил дорожного движения.