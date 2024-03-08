Выпускник рязанского училища ВДВ погиб на СВО

Выпускник рязанского училища Евгений Здор ВДВ погиб на СВО. Об этом сообщает администрация Минусинска Красноярского края.

Евгений Здор после срочной службы поступил в Рязанское воздушно-десантное училище имени генерала Маргелова, которое закончил в 2012 году. В 2023 году в звании младшего лейтенанта его направили на обучение в Беларусь, а затем — в зону СВО. 17 февраля 2024 года Евгений Здор погиб на территории ДНР.

Ему было 37 лет.

Награжден медалями «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть».