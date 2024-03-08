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ВСУ на Донецком направлении за неделю потеряли почти две тысячи военных
Потери ВСУ на Донецком направлении составили более 1970 военнослужащих.

Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1970 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, российские войска уничтожили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Кроме того, на данном направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР.