В зоне СВО за последние дни уничтожили самые дефицитные образцы оружия НАТО

В последние несколько дней российским Вооруженным силам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams на направлении в районе Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости.

Российские войска также ликвидировали машину разминирования M1150 Assault Breacher, а также захватили и другие «ценные трофеи». В конце февраля российские бойцы впервые уничтожили самоходную артиллерийскую установку Archer. Эта САУ производится в Швеции.

Также была ликвидирована американская реактивная система залпового огня HIMARS. До 5 марта в открытых источниках не появлялось видео с горящим HIMARS. Для уничтожения данной техники российские войска использовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» или реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

В публикации отмечается, что российская армия зафиксировала уничтожение всех образцов техники НАТО, переданной Украине на данный момент.