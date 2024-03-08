В США предупредили об угрозе войны с РФ из-за планов по подрыву Крымского моста

Подрыв Крымского моста ракетами Taurus будет прямым актом войны против России. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, пишут РИА Новости.

«Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… Это акт войны. Прямой акт войны», — подчеркнул Риттер.

По словам экс-разведчика ВС США, подобные действия Германии могут втянуть Соединённые Штаты в конфликт с Россией, который в итоге закончится ядерной войной. Риттер дополнил, что запись разговора офицеров из ФРГ является «самой громкой историей дня» и обязательно должна стать темой номер один в США.