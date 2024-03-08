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В рязанском ТРЦ выставка животных проходила с нарушениями
Во время проверки нашли два нарушения.

В рязанском ТРЦ «Премьер» выставка животных проходила с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Как рассказали в ведомстве, 5 марта 2024 года проверили выставку животных «ЗООфестиваль». На ней были представлены приматы, грызуны, около 10 видов птиц, еноты, кролики и лисица.

Во время проверки нашли следующие нарушения:

  • выставка животных проходит в период с 28 февраля по 31 марта 2024 года (33 дня), что превышает четыре календарных дня;
  • все представленные животные и птицы поступили на площадку ТРЦ по ветеринарным сопроводительным документам, однако сопоставить их по некоторым видам животных и птицы не представилось возможным (отсутствие идентификационного чипа в описи животных в документе).

«Выявленные несоответствия свидетельствуют о фактах нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1937», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

По словам ведомства, индивидуальному предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства.