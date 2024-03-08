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В Рязани исполнилось 10 лет «Цветочному патрулю»

В пятницу, 8 марта, сотрудники ГК Автоимпорт вместе с автоинспекторами поздравили девушек с Международным женским днем.

Автомобили марок Changan, Haval, Geely, Chery, OMODA&JAECOO, Москвич, Livan, TANK, Jetour, Exeed, VOYAH, BAIC и Lada стояли с цветами на улицах города. Автоинспектора останавливали автомобили, за рулемкоторых были девушки, но не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить. Рязанки с удивлением и радостью встречали поздравления и принимали букеты.

«Безусловно, важно напомнить жителям города о правилах безопасности дорожного движения, но все же в это пасмурное мартовское утро главной задачей было поздравить дам с праздником, создать весеннее настроение и зарядить положительными эмоциями до окончания холодов», — сообщили в пресс-службе ГК Автоимпорт.

Первая акция «Цветочный патруль» прошла в Рязани в 2014 году. Тогда в ней принял участие только автосалон Skoda — сотрудники дарили рязанкам цветы и открытки на улицах города. За 10 лет изменился формат, участников акции стало больше, но ее бессменным партнером осталась Госавтоинспекция.