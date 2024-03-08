В Подмосковье во время застолья двое мужчин убили женщину
Тело женщины нашли в квартире одного из домов подмосковного Дмитрова. Об этом
По данным издания, погибшую с телесными повреждениями обнаружили в среду, 6 марта, в квартире дома в микрорайоне ДЗФС. Подозреваемых задержали позже.
«Мужчины совершили преступление в ходе ссоры при распитии спиртных напитков», — сообщил источник РЕН ТВ.
Отмечается, что задержанные ранее уже были судимы.
В подмосковном главке МВД сообщили РЕН ТВ, что возбуждено уголовное дело.