В Подмосковье во время застолья двое мужчин убили женщину

Тело женщины нашли в квартире одного из домов подмосковного Дмитрова. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, погибшую с телесными повреждениями обнаружили в среду, 6 марта, в квартире дома в микрорайоне ДЗФС. Подозреваемых задержали позже.

«Мужчины совершили преступление в ходе ссоры при распитии спиртных напитков», — сообщил источник РЕН ТВ.

Отмечается, что задержанные ранее уже были судимы.

В подмосковном главке МВД сообщили РЕН ТВ, что возбуждено уголовное дело.