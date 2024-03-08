В Новгородской области при пожаре в доме погибли три человека

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале.

По предварительным данным ведомства, утром в пятницу, 8 марта, загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. В доме сотрудники МЧС нашли тела двух мужчин и женщины.

«В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трех человек во время пожара… Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования», — говорится в сообщении.