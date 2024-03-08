В Москве мужчина изрезал ножом родственников из-за желания получить квартиру

В Москве мужчина изрезал ножом родственников 58, 85 и 87 лет из-за желания получить квартиру. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером в четверг, 7 марта, в квартире дома на улице Соловьиная Роща. Отмечается, 22-летний уроженец Ростова-на-Дону взял нож и напал на родственников-москвичей, потому что хотел получить их квартиру.

«Довести дело до конца у него не получилось, так как пострадавшие смогли вырваться и вызвать скорую помощь. Все трое были госпитализированы с множеством ран. 87-летней пенсионерке потребовалось подключение к ИВЛ», — сообщил собеседник телеканала.

Уточняется, что сотрудники больницы проинформировали о случившемся полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По словам РЕН ТВ, злоумышленника разыскивают.