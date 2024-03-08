В белгородском селе при атаке ВСУ погибли два человека

В белгородском селе при атаке ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал губернатор.

Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. По словам Гладкова, как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.

Губернатор также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.