Умер американский актер из сериала «Няня»
Ему было 88 лет. Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня».
Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание
По данным СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня». Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie.
Фото: РИА Новости/AP Photo/Lennox McLendon