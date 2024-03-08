Умер американский актер из сериала «Няня»

Ему было 88 лет. Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня».