Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
-1°
Сбт, 09
-5°
Вск, 10
-5°
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
2 732
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
4 394
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
5 211
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
6 291
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Умер американский актер из сериала «Няня»
Ему было 88 лет. Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня».

Американский актер и музыкант Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание ABC News.

По данным СМИ, он скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Лоуренс принимал участие в различных телешоу, а также сыграл роли в десятках фильмов, включая сериал «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня». Также Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie.

Фото: РИА Новости/AP Photo/Lennox McLendon