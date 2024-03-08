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Telegram оштрафовали за отказ удалять ложные данные о потерях ВС России
Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных во время СВО на Украине.

Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных во время СВО на Украине. С текстом решения суда ознакомился ТАСС.

По данным агентства, решение о штрафе приняли в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной.

«Признать „Телеграм мессенджер инк.“ (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», — приводит агентство текст документа.

Как уточнило ТАСС, статья предусматривает ответственность за нарушение так называемого закона о самоконтроле — отказа администрацией мессенджера или соцсети удалить контент, ранее признанный запрещенным к распространению в России.

Ссылаясь на текст решения, агентство утверждает, что Роскомнадзор нашел в публикациях Telegram-каналов информацию о российских военных, якобы убитых на территории Украины во время СВО.

«Это подтверждается снимками экрана, сделанными от 08.09.2023 и 11.09.2023. После этого в отношении мессенджера был составлен протокол и передан в суд», — говорится в тексте ТАСС.

Отмечается, что представители Telegram на заседание по делу не пришли, хотя были уведомлены о месте и времени его проведения через семь официальных электронных адресов.

«С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона о самоконтроле. С этого времени Роскомнадзор выявил некоторые нарушения требований этого закона», — заключили в публикации.