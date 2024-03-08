Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
Сбт, 09
-5°
Вск, 10
-6°
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
2 477
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
4 174
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
5 016
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
6 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Суд в Рязани оштрафовал на 300 тысяч мужчину, который призывал воевать против РФ

Суд в Рязани оштрафовал на 300 тысяч мужчину, который призывал воевать против РФ. Об этом 8 марта пишет РИА Новости.

50-леьний Александр А. после начала СВО принял сторону украинской террористической организации «Азов"* и «Русский добровольческий корпус"*, деятельность которых запрещена в России.

Мужчина призывал вступать в ряды неонацистов для убийства российских военных и мирных жителей на линии фронта.

Сам Александр А. воевать и совершать теракты не собирался, говорится в СМИ.

Во время суда мужчина раскаялся, поэтому судьи назначили ему штраф в размере 300 тысяч. Отмечается, что силовики станут контролировать его.

* Террористическая организация, запрещенная в России.