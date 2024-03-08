Суд в Рязани оштрафовал на 300 тысяч мужчину, который призывал воевать против РФ

Суд в Рязани оштрафовал на 300 тысяч мужчину, который призывал воевать против РФ. Об этом 8 марта пишет РИА Новости.

50-леьний Александр А. после начала СВО принял сторону украинской террористической организации «Азов"* и «Русский добровольческий корпус"*, деятельность которых запрещена в России.

Мужчина призывал вступать в ряды неонацистов для убийства российских военных и мирных жителей на линии фронта.

Сам Александр А. воевать и совершать теракты не собирался, говорится в СМИ.

Во время суда мужчина раскаялся, поэтому судьи назначили ему штраф в размере 300 тысяч. Отмечается, что силовики станут контролировать его.

* Террористическая организация, запрещенная в России.