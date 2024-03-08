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Посольство США заявило об угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов
Посольство США в России утверждает, что в ближайшие два дня в Москве возможны террористические атаки. Аналогичное предупреждение выпустило и британское министерство иностранных дел.

В дипмиссиях заявили, что получены данные о планах экстремистов атаковать места, где находится много людей, включая концерты.

«Гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорится в пресс-релизе посольства США.

Стоит отметить, что на русскоязычной версии сайта такого предупреждения нет.