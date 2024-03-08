Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанских театрах сразу две премьеры: в музыкальном театре — мюзикл «Римские каникулы», в театре драмы — комедия «Час тишины».

В арт-клубе «Площадка» впервые в Рязани выступит единственный в России официальный трибьют Гражданской Обороны Лабов’Sky Jam (город Москва).

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет джаз-концерт к 8 марта. На сцене — рязанский коллектив «MAIJ 7».

В МКЦ пройдет научно-фантастическое шоу «Тайны великих открытий».

На сцене филармонии с юбилейной программой выступит группа «Сурганова и оркестр», а во VMESTE BAR пройдет вечеринка «Алхимия любви».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».