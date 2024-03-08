Депутат рязгордумы предупредила о мошенническом аккаунте с ее именем

По словам депутата, злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и Центробанка и в «жесткой форме» требуют перевод денежных средств.

Депутат рязгордумы и руководитель исполкома региональной «Единой России» Юлия Феоктистова предупредила о мошенническом аккаунте с ее именем. Пост она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

"Неприятная ситуация происходит сегодня [8 марта]. Мошенники создали ложный аккаунт якобы от моего имени. Сначала с этого ложного аккаунта ведут переписку, а затем начинают звонить", — говорится в посте.

По словам депутата, злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и Центробанка и в «жесткой форме» требуют перевод денежных средств.

«Это действуют мошенники! Никаких денег никому не переводите!», — заключила Феоктистова.

Фото: личная страница Юлии Феоктистовой