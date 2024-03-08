Цена биткойна выросла почти до 70 тысяч долларов и обновила исторический максимум

Показатель поднимался до 69 тысяч долларов. Рекордный уровень был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.

Цена биткойна выросла почти до 70 тысяч долларов и обновила исторический максимум. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в 18.39 биткойн дорожал на 0,94 процента за сутки — до 67 874 тысяч долларов.

«При этом минутами ранее показатель поднимался до 69 тысяч долларов. Незадолго до этого биткойн вырос до 69 900 долларов, что стало новым максимумом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что стоимость биткойна выросла до 65 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года.