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А что в кино? «Онегин», «Роман Костомаров: Рожденный дважды» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Экранизация произведения Александра Пушкина — мелодрама «Онегин» с Виктором Добронравовым.

Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь.

Аниме о первой любви от Хаяо Миядзаки «Шепот сердца».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».