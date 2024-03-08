А что в кино? «Онегин», «Роман Костомаров: Рожденный дважды» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Экранизация произведения Александра Пушкина — мелодрама «Онегин» с Виктором Добронравовым.
Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь.
Аниме о первой любви от Хаяо Миядзаки «Шепот сердца».
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