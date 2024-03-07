Жители села в Рязанском районе пожаловались на сильный запах газа в воздухе

Инцидент произошел в селе Льгово.

Жители села в Рязанском районе пожаловались на сильный запах газа в воздухе. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life в четверг, 7 марта.

Инцидент произошел в селе Льгово.

«Проснулись утром от запаха газа, испугались что это у нас утечка, открыли окна, но вонь стала еще сильнее, потому что воняло именно с улицы. Когда уже нас перестанут травить местные заводы? Полно астматиков, детей, которые дышат этой пакостью», — рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что выбросы происходят рано утром или глубокой ночью.