Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в мае 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации в апреле — мае 2024 года военных, проходящих срочную службу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст указа, опубликованный на сайте главы государства.

«Постановляю уволить в апреле — мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента.