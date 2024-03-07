Военная разведка Украины сообщила, что в ВСУ воюют наемники из более чем 50 стран мира

Военная разведка Украины сообщила, что в ВСУ воюют наемники из более чем 50 стран мира. Об этом пишет ТАСС .

«Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира. В рядах подразделения ГУР — опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки», — говорится в сообщении ГУР.

Однако численность этого подразделения не уточняется.