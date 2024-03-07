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Во время соревнований в Пензе 11 детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

Во время соревнований в Пензе 11 детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 11 детей попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию прямиком из гостиничного комплекса «Вавеллит», где остановились участники, тренеры и судьи чемпионата по боксу. Всего было заселено 205 человек. С места изъяли пробы пищи и воды. Полиция проводит проверку.

Отмечается, что дети приехали из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии на соревнования по боксу среди юношей 15-16 лет. Поединки проходят в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области».