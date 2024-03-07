Власти Украины выделили около 4 млн долларов на блокировку российских телесигналов

В девяти областях Украины.

Кабмин Украины выделил 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов) на блокировку теле- и радиосигналов из России и Беларуси, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на украинское издание «Судебно-юридическая газета».

До 1 мая комплексы блокировки установят в девяти регионах в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.