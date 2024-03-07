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В Ярославле подростки изнасиловали сверстницу из-за долга в 10 тысяч рублей

В Ярославле изнасиловали 15-летнюю девушку из-за долга в 10 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «МРАК».

Девушка заняла у своих знакомых сверстников (одному — 16 лет, второму — 17 лет) десять тысяч рублей, но не смогла отдать долг в срок.

В сентябре 2023 года они пришли в квартиру, где жила их знакомая и стали требовать деньги у ее матери. Женщина ничего отдавать не стала и выгнала молодых людей.

Через месяц подростки случайно встретились с девушкой на остановке в Красноперекопском районе города. Воспользовавшись тем, что рядом больше никого не было и девушке не у кого было попросить помощи, они увели ее в безлюдное место. Молодые люди сначала угрожали, но когда поняли, что денег у нее нет, они вдвоем изнасиловали сверстницу.

После этого родители девушки обратились в правоохранительные органы. Сейчас подростки задержаны. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.