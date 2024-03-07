В Воронежской области школьник умер во время урока физкультуры

В Воронежской области девятиклассник внезапно умер. Об этом сообщило издание « TV Губерния » со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

Инцидент произошел в Воронцовской школе в Павловском районе. По информации источника, школьнику стало плохо на уроке физкультуры в среду, 6 марта.

Подросток почувствовал себя нехорошо во время беговых упражнений на разминке. Медсестра незамедлительно оказала помощь, а сотрудники школы вызвали «скорую». Классный руководитель ребенка рассказала его маме о случившемся.

Бригада скорой помощи приехала в течение пяти минут. Медики вызвали реанимацию из Павловской районной больницы.

«Были проведены реанимационные мероприятия, после чего несовершеннолетнего забрали в больницу в сопровождении мамы. Позже медицинские работники БУЗ ВО „Павловская РБ“ сообщили о смерти ребенка. Причина смерти на данный момент устанавливается», — рассказали в ведомстве.

«6 марта в 14:26 на пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил вызов, повод к вызову — ребенок без сознания. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова в течение пяти минут. Начаты реанимационные мероприятия (сердечно-лёгочная реанимация). Вызвана дополнительная бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия продолжались в автомобиле скорой медицинской помощи во время транспортировки. В противошоковом зале Павловской РБ в 16:20 констатирована биологическая смерть», — сообщили журналистам в облздраве.