В Свердловской области нашли в сугробе труп мужчины, который пропал месяц назад

В Свердловской области нашли в сугробе труп мужчины, который пропал месяц назад. Тело лежало в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского. Об этом URA.RU сообщили в следкоме по региону.

Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины.

В полиции Каменска-Уральского добавили, что ранее скончавшийся был судим.

«Живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в ведомстве.