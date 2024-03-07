В Свердловской области нашли в сугробе труп мужчины, который пропал месяц назад
В Свердловской области нашли в сугробе труп мужчины, который пропал месяц назад. Тело лежало в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского. Об этом URA.RU сообщили в следкоме по региону.
Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины.
В полиции Каменска-Уральского добавили, что ранее скончавшийся был судим.
«Живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в ведомстве.