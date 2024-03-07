В США заявили, что Россия уничтожит танки Abrams, как и Leopard 2

Россия уничтожит дорогостоящие американские танки Abrams так же, как и немецкие Leopard 2. Об этом сообщил подполковник США Эрл Расмуссен в беседе с РЕН.ТВ.

«На Украину поставлены более старые образцы — Abrams М1А1, а модификаций M1A2, оснащенных более продвинутыми средствами связи, слежения и целенаведения, там нет. Отличается и тип брони, она прочнее. Но в конечном итоге он будет уничтожен так же, как и Leopard 2», — подчеркнул он.

Кроме того, военный уверен в том, что с тех танков Abrams, что поставлены на Украину, убрали оборудование, которое считается секретным и представляет угрозу безопасности США, если оно попадет в россиянам.

Напомним, ранее появилось видео, как российские военные с одного удара уничтожают американский танк.