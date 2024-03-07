В саратовской колонии строгого режима произошел бунт

В колонии строгого режима в Саратовской области произошел бунт. Заключенные сломали несколько окон и дверей. На место пришлось вызывать спецназ.

По предварительной информации беспорядки случились в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве.

В колонии должна была пройти проверка камер на наличие запрещенных предметов, что уже не нравилось осужденным.

Однако, по данным пресс-службы УФСИН, первым поругался с надзирателями заключенный, отбывающий срок за убийство. Он отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные.

По словам источников, до рукоприкладства дело не дошло, но несколько дверей и окон заключенные сломали. Вскоре, все протестующие (два отряда примерно по 150 человек) собрались на плацу, где и велись переговоры с сотрудниками колонии

В настоящий момент в колонии идет подсчет нанесенного ущерба.